Tipps: So meistern Familien eine Trennung

Die Trennung von Eltern ist für alle Beteiligten eine Herausforderung. Was dann helfen kann, weiß die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung in Günzburg.

Wenn Eltern sich trennen, ist das eine enorm herausfordernde Situation für die ganze Familie. Eltern sehen sich mit ihren eigenen Gefühlen, Ängsten und Sorgen konfrontiert. Gleichzeitig bricht für Kinder ihre bisherige Basis weg. Doch Eltern können sehr viel tun, damit sie auch nach einer Trennung ein gutes Team in der Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder bleiben. „Ein großer Schritt ist es für die ehemaligen Partnerinnen und Partner, den Rollenwechsel vom Liebespaar zum Arbeitsteam als Eltern zu schaffen, damit sie künftig im Sinne der Kinder zusammen entscheiden können“, sagt Elisabeth Frank-Keller von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung. Damit das gelingen kann, brauche es klare Absprachen und Regelungen.

Unterstützung von außen kann helfen

Es kann hilfreich sein, sich in dieser häufig hoch emotionalen Phase einer Trennung Unterstützung von außen zu holen. In Günzburg können sich Eltern an Artur Geis und sein Team der KJF (Katholische Jugendfürsorge) Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Günzburg wenden. „Wir bieten neben Einzel- oder Paargesprächen auch den Kurs ‚Kinder im Blick‘ an, der speziell für Erwachsene konzipiert wurde, die sich von ihrem Partner oder ihrer Partnerin trennen oder bereits getrennt haben“, sagt Elisabeth Frank-Keller. „In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden zum Beispiel ganz konkret, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu regulieren sowie welche Gedanken hilfreich und welche eher stressfördernd sind. Natürlich ist vor allem auch Inhalt des Kurses, wie sie die Kinder gut durch die Trennung begleiten können.“

Unterstützung gibt die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Günzburg, Hofgartenweg 8 in Günzburg, Telefon 08221/95401, E-Mail eb.guenzburg@kjf-kjh.de, www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/erziehungsberatung. Zusätzlich kann auch die anonyme Onlineberatung unter www.caritas.de/onlineberatung genutzt werden. (AZ)