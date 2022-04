Mann stirbt bei Verkehrsunfall in der Nähe von Jettingen

Bei Jettingen stirbt ein Autofahrer, nachdem er auf die Gegenfahrbahn gekommen ist und sein Wagen mit einem Sattelzug zusammenprallt. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der Staatsstraße 2025 bei Jettingen gekommen. Ein älterer Autofahrer war mit seinem Auto auf der Straße nahe Jettingen in Fahrtrichtung Burtenbach unterwegs. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr kam der Autofahrer nach links auf die Gegenfahrbahn, wo ihm zeitgleich der Fahrer eines Sattelzuges mit Muldenkipper entgegenkam. Der Lastwagenfahrer versuchte noch, in seine Fahrtrichtung nach links auszuweichen, konnte eine heftige Kollision aber nicht mehr verhindern. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Leitplanke geschleudert und kam – massiv im Frontbereich beschädigt – zum Stehen.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Autofahrers feststellen. Es ist aktuell unklar, warum der Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Ein gesundheitliches Problem konnte die Polizei nicht ausschließen. Die Feuerwehren aus Jettingen und Burtenbach sperrten den Abschnitt, kümmerten sich um die Verkehrslenkung, halfen bei der Reinigung der Fahrbahn und bargen den Fahrer. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und einem Rettungshubschrauber an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall bei Jettingen: Autofahrer schert die Absperrung der Feuerwehr nicht

Ein Feuerwehrfahrzeug der Jettinger Feuerwehr sperrte die Staatsstraße aus Richtung Scheppach. An der dortigen Absperrung befanden sich drei Feuerwehrleute, die mit dem Fahrzeug und Verkehrsleitkegel die Sperrung errichteten. Der Fahrer eines VW Passat fuhr auf die Absperrung zu, wechselte etwa 100 Meter vor dieser auf die Gegenspur, missachtete die Weisung der Feuerwehrmänner und durchfuhr zwischen zwei der aufgestellten Verkehrsleitkegel die Absperrung. Der Mann wurde an der Unfallstelle von der Feuerwehr und der Polizei in „Empfang“ genommen. Warum er die Absperrung missachtete, konnte er zunächst nicht erklären. Eine Atemalkoholkontrolle blieb ohne nennenswertes Ergebnis. Der Fahrer durfte weiterfahren, wird aber von der Beamten der Polizeiinspektion Burgau eine Anzeige erhalten.