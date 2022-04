Touristinfo für den Landkreis am Legoland stellt sich neu auf

Irmgard Heinze kümmert sich seit Kurzem neben zwei anderen Fachfrauen um die Gästebetreuung. Welche Broschüren neu aufgelegt sind.

Nicht nur das Legoland selbst hat kürzlich die Saison eröffnet. Auch die Touristeninformation des Landkreises direkt vor dem Parkeingang steht mit Rat und Tat Gästen zur Seite. Neu bestückt ist die Infostelle mit touristischen Materialien der Region – einem Trio bestehend aus dem Magazin „Bei uns“, dem Gastgeberverzeichnis „Zu Gast“ und dem Reiseführer „A-Z“ –, aber auch mit unterschiedlichsten Broschüren und Flyern der Partner aus dem Landkreis Günzburg und dem Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben.

Zimmervermittlung in der Touristinfo kann ganzjährig genutzt werden

„Wir freuen uns, dass wieder zahlreiche Anbieter und Leistungsträger die Möglichkeiten nutzen, über ihre Prospektauslage in der Touristinfo präsent zu sein“, so Tourismus-Leiterin Franziska Schier vom Regionalmarketing Günzburg (RMG). Wer noch Interesse hat oder ein spezielles Angebot, das er in ausgewählten Monaten präsentieren möchte, kann jederzeit Prospektauslageplätze buchen, teilt die RMG mit. Gesellschafter der Gesellschaft erhalten vergünstigte Konditionen. Das Buchungsformular steht auf der Internetseite der Familien- und Kinderregion bereit.

Auch die Zimmervermittlung in der Touristinfo können interessierte Gastgeber weiterhin und auch ganzjährig nutzen und in das entsprechende System einsteigen, das optional auch eine Onlinebuchung über die Tourismusseite der Familien- und Kinderregion und weiterer Plattformen bzw. über die eigene Gastgeber-Webseite ermöglicht.

Touristeninformation: Ein anderes Team in der aktuellen Saison

Nicht nur das jährlich neu erscheinende Broschüren-Trio ist in der Touristinfo des Landkreises am Parkeingang erhältlich. Mittlerweile gibt es 16 Infopoints im Kreis Günzburg. Auch personell hat man sich für die aktuelle Saison neu aufgestellt: Neben Inge Hermann und Sarah Carstaedt ist Irmgard Heinze seit Kurzem vor Ort präsent und freut sich auf ihre neue Aufgabe in der Gästeberatung.

Ebenfalls neu bestückt sind die Infotafeln neben der Touristinfo. Im Rahmen der Standortkampagne „Günzburg #meinLandkreis“ wurde das bestehende Stelen-System mit Bildern zu attraktiven Freizeitmöglichkeiten in der Region und dem Hinweis zum Wirtschaftsstandort bzw. dem Thema „Leben und Arbeiten“ im Landkreis Günzburg versehen. (AZ)