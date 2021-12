Traumaberatung kostet Kreise Günzburg und Neu-Ulm mehr Geld

Plus Das Angebot der Kinder- und Jugendhilfe zur Traumaberatung in Günzburg und Neu-Ulm wird ausgeweitet. Das verursacht zusätzliche Kosten, ist aber langfristig doch günstig.

Die Kinder- und Jugendhilfe Günzburg/ Neu-Ulm, getragen von der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg, bietet seit 2017 eine Traumaberatung für von Fluchterfahrungen betroffene Kinder, Jugendliche und deren Familien. Nun wird das Projekt ausgeweitet - auf alle, die traumatisiert sind, etwa wegen häuslicher oder sexueller Gewalt. Das kostet mehr Geld als bislang. Doch frühzeitige Hilfe sei immer besser als noch teurere Nachsorge, erklärte Landrat Hans Reichhart ( CSU) im Jugendhilfeausschuss des Kreistags.