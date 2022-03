Trickdieb entwendet auf Günzburger Schlossplatz zwei Fünfzigeuroscheine

Opfer des Diebstahls ist ein 89 Jahre alter Mann. Alles fängt damit an, dass der Unbekannte angeblich zehn Euro wechseln will.

Ein 89-Jähriger ist bereits am Donnerstag im Bereich des Günzburger Schlossplatzes von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Der Mann bat den betagten Senioren, einen Zehneuroschein zu wechseln, was der Geschädigte machte. Anschließend entfernte sich der Mann. Kurze Zeit später bemerkte der 89-Jährige, dass in seinem Geldbeutel Bargeld in Höhe von 100 Euro fehlte. Es wird davon ausgegangen, dass der unbekannte Täter das Geld gestohlen habe.

100 Euro stahl ein Trickdieb in Günzburg

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt der Polizei keine Täterbeschreibung vor. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, zu melden. (AZ)