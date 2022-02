Landkreis Günzburg

11:34 Uhr

Trotz Verbot des Landratsamts: Mann aus Günzburg besitzt mehrere Waffen

Plus Nur weil er sich bei der Behörde nach Salutwaffen erkundigt, stellt man fest, dass er sich nicht an die Auflagen gehalten hat. Die Polizei rückt zur Durchsuchung an.

Von Christian Kirstges

Ein 73-jähriger Günzburger hat im vergangenen Jahr unter anderem ein Vorderladergewehr und ein weiteres Gewehr besessen, obwohl ihm das Landratsamt Günzburg bereits 2008 den Besitz von erlaubnisfreien und erlaubnisbedürftigen Waffen untersagt hatte. Zunächst hatte der Mann gegen einen daraufhin ergangenen Strafbefehl Einspruch eingelegt, ein Verhandlungstermin am Amtsgericht Günzburg war bereits terminiert. Vor der Verhandlung akzeptierte er ihn schließlich doch noch, der Prozess fand deshalb nicht statt. Was hat es damit konkret auf sich? Und was sagt das über die Waffenkontrollen im Landkreis aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen