Tür eines früheren Kasernengebäudes in Leipheim eingetreten

Offenbar hat der unbekannte oder haben die unbekannten Täter nichts entwendet. Aber der Sachschaden beträgt um die 1000 Euro.

Die Polizei geht von mindestens einem Täter aus, der Im Zeitraum zwischen dem 3. und 7. Januar die Eingangstür eines ehemaligen Kasernengebäudes in der Gustav-Stresemann-Straße eingeschlagen hat und sich so Zutritt verschafft hat. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde aus dem Gebäude nichts entwendet. An der Tür entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)