Landkreis Günzburg

vor 19 Min.

Über die heimischen Badeseen fliegen viele unterschiedliche Tiere

Was fliegt denn da so alles über unseren Badeseen? Eine ganze Menge. Sie sind ein Dorado für Wasservögel und Insekten.

Plus Über den Badeseen im Landkreis Günzburg bewegt sich eine ganze Menge. Auch manche Fledermäuse jagen über der Wasseroberfläche.

Von Peter Wieser

Die Badesaison neigt sich dem Ende zu. Schön war's. Aber es gibt bestimmt noch ein paar warme Tage, an denen man noch einmal ins Wasser steigen kann. Damit stellt sich eine andere Frage: Was flattert denn eigentlich da so alles über unsere Badeseen?

