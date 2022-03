Überblick: Hilfsangebote für die Ukraine aus dem Kreis Günzburg

Ob Spendenaktionen oder mögliche Unterkünfte: Melden Sie uns Ihre Hilfsangebote für Betroffene aus der Ukraine – wir sammeln sie in diesem Artikel.

Diese Sammelaktionen und Hilfsprojekte für die Ukraine gibt es aktuell im Landkreis Günzburg:

Gasthaus zur Linde in Bubesheim, Kötzer Straße 2: Sammelaktion, die von Alexandra Geimor organisiert wird. Es wird vieles gebraucht, zum Beispiel:

Gläser mit Babynahrung

Milchpulver

Lebensmittel mit langer Haltbarkeit (z.B. Konserven in Gläsern)

mit langer Haltbarkeit (z.B. Konserven in Gläsern) Windeln, Baby-Hygieneprodukte

Hygieneartikel

Kleidung

Der erste Transport von Günzburg nach Leszno fährt am Donnerstag. Die Pakete gehen direkt an das städtische Hilfslager in Leszno. Die Organisatorin bittet um einen kurzen vorherigen Anruf, wenn Päckchen gebracht werden: Alexandra Geimor ist erreichbar unter 01722734267.





Allianz Agentur Kaltenecker Günzburg, Krankenhausstraße 13: Sammelaktion zur Unterstützung des Ukrainischen Vereins Augsburg. Die Sammelaktion läuft am Dienstag, 1. März, von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Benötigt werden vor allem noch:

Medikamente, Erste-Hilfe-Sets

Körperpflegeprodukte (Feuchttücher, Seife, Duschgel, Zahnpasta etc.)

Pampers und Windeln in allen Größen

Lebensmittel : Müsli, Energieriegel, Trockenfrüchte, Nüsse, Schokolade

: Müsli, Energieriegel, Trockenfrüchte, Nüsse, Schokolade Babynahrung, haltbare Milch

Schlafsäcke, Isomatten

Warme Decken, Bettwäsche, Handtücher

Wasserkocher, Mikrowellen, kleine Heizkörper

Thermoskannen für Lebensmittel , Einweggeschirr

, Einweggeschirr Warme Kleidung

Batterien, Kerzen, Stirnlampen, Feuerlöscher





Friseurmeister Alexander Messerschmid in Günzburg, Ichenhauser Straße 36: Auch hier können Hilfsgüter, die den geflüchteten Menschen aus der Ukraine nützen, zu den Öffnungszeiten im Salon abgegeben werden.