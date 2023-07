Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Übergriffe in der Praxis: Psychotherapeut missbraucht Patientinnen

Plus Bei der Akupressur soll ein Therapeut aus Ulm Frauen im Intimbereich berührt haben. Diese angebliche Behandlungsmethode hat Konsequenzen vor Gericht.

Von Nadine Ballweg

Vermutlich vertraut man keiner zweiten Person so sehr, wie dem eigenen Psychotherapeuten oder der eigenen Psychotherapeutin. Regelmäßig trifft man diese Vertrauensperson, gibt ihr einen Einblick in das Innerste und arbeitet gemeinsam dem Therapieerfolg entgegen. An wenigen anderen Orten ist man verletzlicher, macht sich vulnerabler, als in einem solchen Sprechzimmer. Ein psychologischer Psychotherapeut aus Ulm musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten, weil er ebendieses Vertrauen von zwei Patientinnen missbraucht haben soll. Und nicht nur das. Die Staatsanwaltschaft Memmingen warf dem Mann vor, die Frauen in seiner Praxis im Landkreis Günzburg sexuell missbraucht zu haben. Die übergriffigen Berührungen verkaufte er als Teil der Behandlung.

Es wurde ein überraschend kurzer Prozess, trotz detaillierter und schwerwiegender Anschuldigungen. Von Juli bis November 2021 soll der damals 60-jährige Angeklagte den Frauen Akupressur als Therapiemaßnahme vorgeschlagen haben. Dabei habe er wiederholt und wahrheitswidrig behauptet, dass es einen Akupressurpunkt im Intimbereich der Frau gebe und berührte vermeintlich im Rahmen der Behandlung die Geschädigten an diesen Stellen. In einem weiteren Fall wies er laut den Vorwürfen eine Patientin an, sich vollständig zu entkleiden, um ihre Gelenke "auszustreifen". Auch hier berührte er die Frau im Intimbereich.

