Ukraine-Krieg und die Folgen: Gibt es Luftschutzbunker im Kreis Günzburg?

Plus Nachdem Russland die Ukraine angreift und die Bundeswehr verstärkt wird, stellt sich die Frage, wie es um den Schutz der Bevölkerung im Kreis Günzburg steht.

Es scheint ein Thema zu sein, das viele Menschen umtreibt. Wer bei der Internetsuchmaschine Google nur das Wort "Luft" eingibt, erhält als einen der ersten Vorschläge das Wort "Luftschutzbunker". Und auf der Homepage des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) prangt ganz oben: "Anfragen zum Krieg". Wer darauf klickt, erhält eine kurze Übersicht, was das BBK aktuell unternimmt und welche anderen Stellen für die Sicherheit der Bevölkerung vorsorgen. Doch inwieweit ist der aus dem Kalten Krieg bekannte Zivilschutz auch im Landkreis Günzburg wieder ein Thema, vom Luftschutzraum bis zum Notbrunnen? Gibt es hier überhaupt noch eine Infrastruktur für den Fall, dass auch Deutschland in einen Krieg gezogen und das eigene Territorium, die eigene Bevölkerung davon direkt betroffen sein würde?