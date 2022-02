Unbekannte beschädigen Hausfassade und Überdachung in Günzburg

An einer Schule in Günzburg sind Pflastersteine auf die Überdachung eines Fahrrad-Abstellplatzes geworfen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Günzburger Hofgasse wurde die Hausfassade eines Geschäftes zwischen dem 22. und 24. Februar von einem bislang unbekannten Täter beschmiert. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 150 Euro. Der Polizei ist jetzt auch angezeigt worden, dass im Zeitraum vom 18. bis 22. Februar gegen die Überdachung des Fahrradabstellplatzes, der sich in der Rebaystraße an der Dominikus-Zimmermann-Realschule befindet, Pflastersteine geworfen wurden.

Fassade eines Geschäfts in Günzburg beschmiert

An der Überdachung entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der bislang unbekannte Täter hatte die Steine aus dem Pflaster vor der Realschule entnommen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, erbeten. (AZ)