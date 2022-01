Unbekannter zersticht Autoreifen in Jettingen-Scheppach

In Jettingen-Scheppach wurde der Reifen eines parkenden Autos zerstochen. Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Täter zerstach an einem Dacia den hinteren linken Reifen. Der Dacia war in der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach im Krautgartenweg geparkt. Als Tatzeit gab die Geschädigte den vergangenen Freitag zwischen 0 und 7 Uhr an. Die Schadenshöhe belaufe sich auf circa 100 Euro, so die Polizei, die Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 (Inspektion Burgau) entgegennimmt. (AZ)