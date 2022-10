Unerwartete Einnahmen für den Abfallwirtschaftsbetrieb

Plus Das Minus des Abfallwirtschaftsbetriebs im Landkreis Günzburg fällt für 2021 deutlich geringer aus. Wie das kommt und wie viel Müll dieses Jahr abgegeben wurde.

Von ungeplanten und außerplanmäßigen Einnahmen im vergangenen Jahr sprach der Vizechef des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs im Landkreis Günzburg in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses des Kreistages. Bernd Oehler erklärte die Hintergründe und gab einen Zwischenbericht über das erste Halbjahr 2022.