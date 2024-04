Aus für Mut 2.0: Was bedeutet das für den ÖPNV in der Region?

Plus Mit der Streichung der Gelder für das Modellprojekt gibt es auch keinen Stundentakt für Busse im Landkreis. Allein könne sich das der Kreis Günzburg nicht leisten.

Von einem "Quantensprung", einem "Leuchtturmprojekt" oder einem "Meilenstein" für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) war die Rede: Das Modellprojekt "Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt 2.0", kurz "Mut 2.0" wurde einst durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität als eines von fünf besonders überzeugenden ÖPNV-Konzepten ausgewählt und sollte die Attraktivität und Fahrgastzahlen im ländlichen Raum steigern. Jetzt ist es vorerst vom Tisch. Über die Gründe und die Folgen.

Fünf Verbundpartner wären es gewesen, die sich beteiligt hätten: der Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM), die Landkreise Günzburg und Unterallgäu, die Stadt Memmingen und die Flexibus KG. Die Gesamtkosten beliefen sich für die Jahre 2024 bis 2026 auf rund 24,25 Millionen Euro, die Förderquote durch den Bund sollte laut Angaben des Kreisausschusses maximal 80 Prozent und damit rund 19,4 Millionen Euro betragen. Wie der Landkreis Günzburg auf Nachfrage mitteilt, hätte der Eigenanteil des Landkreises für drei Jahre rund 1,9 Millionen Euro betragen. Nach Abzug der ÖPNV-Zuweisung wären es 620.000 Euro.