Verdi fürchtet schleichende Auslagerung bei den Kreiskliniken

Laut Gewerkschaftssekretär Win Windisch bleibt der Klinikvorstand Antworten schuldig, wie es mit dem Reinigungspersonal in Günzburg und Krumbach weitergeht.

Am Dienstag berichtete unsere Redaktion über Gerüchte, dass die Kreiskliniken beabsichtigen, den Reinigungsdienst auszulagern. Klinikvorstand Stefan Starke versuchte diese mit seiner Stellungnahme zu entkräften. Für Verdi-Sekretär Win Windisch wurde damit nur klarer, wie die Pläne hinter verschlossenen Türen tatsächlich aussehen: „Die Stellungnahme von Herrn Starke lässt aufhorchen, aber nicht wegen dem, was er sagte, sondern wegen dem, was er nicht gesagt hat“, teilt er in einer Pressemitteilung mit.

Indem der Klinikvorstand sich nur zu den aktuellen Beschäftigten äußerte, könne man laut dem Gewerkschafter zwischen den Zeilen herauslesen, was zukünftig mit dem neu eingestellten Personal passieren soll: „Der Verwaltungsrat will offensichtlich eine Tochtergesellschaft für die Reinigung gründen. Alle neuen Beschäftigten sollen dann zwar die gleiche Arbeit leisten wie das bisherige Personal. Sie werden dafür aber mit schlechteren Löhnen und schlechterer Rentenversorgung abgespeist.“

Reinigung im Krankenhaus setzt eine spezielle Einarbeitung voraus

Die erste Frage sei dabei, so Windisch, wie bei den aktuell steigenden Lebenskosten genügend Personal gefunden werden soll. Reinigung im Krankenhaus bedürfe einer speziellen Einarbeitung und sei anspruchsvoller als das Reinigen normaler Räumlichkeiten. Wer Niedriglöhne zahle, riskiere auch immer, dass die Beschäftigten beim nächstbesseren Angebot abwanderten. Windisch teilt mit: „Der Nutzen von gut eingearbeitetem und motiviertem Reinigungspersonal ist in allen Belangen deutlich höher als die vermeintlichen Kosten.“

Windisch verweist auf drohende organisatorische Defizite im Alltag: „Auch eine schleichende Auslagerung wird irgendwann zur vollständigen Auslagerung. Dies gefährdet unnötig die Abläufe im Krankenhaus und die Qualität der Patientenversorgung. Diese leben davon, dass viele verschiedene Bereiche Hand in Hand arbeiten. Beschäftigte einer Tochtergesellschaft sind dabei jedoch außen vor. Sie dürfen ihre Aufträge nur von ihren eigenen Vorgesetzten erhalten. Der direkte Austausch zwischen Pflege und Reinigung, mit dem auch auf spontane Probleme reagiert werden kann, geht verloren.“

Im Nachbarlandkreis wurde das Experiment Tochtergesellschaft wieder beendet

Für Windisch ist durch die Einsparpläne keine Verbesserung der Hygiene und der Patientenversorgung zu erwarten. Es drohe stattdessen eher das Gegenteil. Es verwundere ihn, wie beschränkt der Blick im Landkreis bei der Suche nach Lösungen sei. Denn im Nachbarlandkreis Neu-Ulm wurde bei den Stiftungskliniken erst im vergangenen Jahr das Experiment Tochtergesellschaft beendet und das Personal wieder zurück ins Haus geholt.

Auch bei der vermuteten Kostenersparnis sieht der Verdi-Sekretär Erklärungsbedarf aufseiten des Verwaltungsrats und des Vorstands. Die Gründung einer Tochtergesellschaft produziere parallel eigene Kosten, die zusätzlich erwirtschaftet werden müssten und den erhofften Einsparungen gegenüberstünden. Dies umfasse unter anderem die Bereichsleitungen, die Verwaltungsangestellten, die notwendige eigene Steuerberatung und die Besetzung der Stelle der Geschäftsführung.

Win Windisch: Der Freistaat Bayern steht in der Schuld

Für Windisch liegen die Möglichkeiten an anderer Stelle, um die Finanzierung der Kreiskliniken zu verbessern. Der Freistaat Bayern stehe in der Schuld, seinen Investitionspflichten nachzukommen. Ebenso müsse die Bundespolitik die Finanzierung der Krankenhäuser dauerhaft verbessern. Die neue Bundesregierung habe dem Rechnung getragen und im Mai dieses Jahres eine Kommission einberufen.

Windisch betont daher: „Das Grundproblem sind die ausbleibenden Zuschüsse von Bund und Land. Dort müssen der Landrat und der Klinikvorstand Druck machen. Doch eines ist klar: Man macht seine Kliniken nicht zukunftsfest, indem man die, die schon am wenigsten verdienen, noch schlechter bezahlt.“ (AZ)