Verdienstmedaille für die Burgauerin Inge Jendruscsik

Für ihr langjähriges soziales Engagement ist Inge Jendruscsik aus Burgau mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden.

Die Verdienstmedaille ist die höchste Anerkennung, welche die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. "Wir brauchen Menschen wie Sie, die unsere Gesellschaft zusammenhalten", sagte Landrat Hans Reichhart bei der Feierstunde. Inge Jendruscsik legte den Grundstein für ihr karitatives Wirken bereits in ihrer Jugend. Ab 1963 war sie Mitorganisatorin und ehrenamtliche Betreuerin bei der bis 1991 angebotenen AWO-Kinder- und Altenerholung in Sonthofen.

Jendruscsik hat sich für alle Generationen engagiert

Außerdem ist die Burgauerin Mitinitiatorin der seit 1991 bestehenden Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt für Seniorinnen und Senioren in Burgau. "Sie haben sich für alle Generationen engagiert", sagte Reichhart. Jendruscsik hat sich seitdem durchgehend für die AWO engagiert und wurde 2002 zur Vorsitzenden des Ortsverbands Burgau gewählt. In dieser Funktion ist sie heute noch tätig. "Dieses soziale Engagement über einen so langen Zeitraum ist außergewöhnlich und verdient größte Anerkennung", sagte Reichhart.

Inge Jendruscsik organisiert sämtliche Aktivitäten der AWO-Ortsgruppe, dazu gehören die Muttertags-, Advents- und Weihnachtsfeiern. Außerdem packt sie bei der Gestaltung der dreimal wöchentlich stattfindenden geselligen Nachmittage und Abende im Kreisaltenheim und der Begegnungsstätte mit an. Inge Jendruscsik übernimmt außerdem die Betreuung Not leidender Menschen, von der Erledigung von Einkäufen bis hin zur finanziellen Unterstützung. (AZ)