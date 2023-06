Vermehrtes Aufkommen von betrügerischen Anrufen

Die Polizeiinspektion Günzburg weist auf aktuelle Fake-Anrufe hin: Betrüger geben sich als Staatsanwälte oder Polizeibeamte aus.

Bei der Polizeiinspektion Günzburg meldeten sich am Mittwoch mehrere Personen, die betrügerische Anrufe erhalten hatten. In allen Fällen gaben sich die Betrüger als Staatsanwälte oder Polizeibeamte aus. Das Ziel der Kriminellen war die Erlangung von Bargeld oder sensiblen Daten. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Günzburg ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei oder Staatsanwaltschaft niemals Kontodaten abfragt oder die Herausgabe von Bargeld oder Schmuck in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall oder Einbruch fordert. Ein aktueller Fall aus dem nördlichen Landkreis zeigt, dass es den Betrügern immer wieder gelingt, das Vertrauen in staatliche Behörden auszunutzen. (AZ)