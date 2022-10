Vermieter aus dem Kreis Günzburg bleibt auf Kosten für Ukraine-Flüchtlinge sitzen

Plus Er nahm zehn Ukrainer auf und bekam nur einmal Geld erstattet. Ein Vermieter beschwert sich über Jobcenter und Landratsamt: "Man wird hängen gelassen."

Anton L. (Name von der Redaktion geändert) hat keine Lust mehr zu helfen. Der Familienvater aus dem nördlichen Landkreis hat im Juli dieses Jahres ein altes Wohnhaus hergerichtet, um zwei ukrainische Familien aufzunehmen. Seine ganze Familie hat mit angepackt. Für die Erstausstattung besorgte er Möbel für 2500 Euro, dann später Öl im Wert von 3500 Euro, damit seine Bewohnerinnen und Bewohner auch heizen können. Die vier Monatsmieten, die vom Jobcenter überwiesen werden sollten, hat er nach eigenen Angaben bis heute nicht bekommen.