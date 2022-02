Verschiebbare Behandlungen in Krankenhäusern sind wieder zugelassen

Bis jetzt war es Krankenhäusern in Schwaben untersagt, medizinisch aufschiebbare stationäre Behandlungen durchzuführen. Bis Ende des Monats gilt eine neue Regel.

Aufschiebbare stationäre Behandlungen in Schwaben sind ab sofort wieder zulässig. Angesichts der sich im 4. Quartal 2021 zuspitzenden Situation in den Krankenhäusern waren medizinisch aufschiebbare stationäre Behandlungen in Schwaben zuletzt bis 31. Januar durch Erlass einer Allgemeinverfügung untersagt. Unter medizinischen Aspekten dringende und notfallmäßig erforderliche Eingriffe und Operationen waren von dieser Vorgabe zu keiner Zeit betroffen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben die drei Ärztlichen Leiter Krankenhauskoordinierung für Schwaben entschieden, dass verschiebbare Behandlungen in den Krankenhäusern in Schwaben ab sofort wieder zulässig sind. Das teilt die Regierung von Schwaben mit. Dabei müsse jedoch sichergestellt sein, dass die dadurch in Anspruch genommenen Betten bei einem erhöhten COVID-19-Patientenaufkommen sowie für Notfallbehandlungen und nicht verschiebbare Eingriffe innerhalb von vier Tagen wieder zur Verfügung stehen.

Die getroffene Anordnung ist seit 1. Februar in Kraft und gilt vorläufig bis einschließlich 28. Februar. Sie kann widerrufen werden, wenn sie zur Freihaltung stationärer Kapazitäten nicht mehr erforderlich ist. (AZ)