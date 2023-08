Viel befahrene Straße zwischen Günzburg und Riedhausen wird saniert

Rund vier Wochen lang wird die Staatsstraße teils voll gesperrt sein. Die Umleitung verläuft über die B16 Richtung Gundelfingen, Sontheim und Niederstotzingen.

Aufgrund des "erhaltungswürdigen Fahrbahnzustandes" der Staatsstraße St1168 zwischen Günzburg und Riedhausen wird diese auf einer Länge von gut fünf Kilometern saniert. Das schreibt das Staatliche Bauamt Krumbach in einer Pressemitteilung. Was bedeutet das? Ab Montag, 4. September bis voraussichtlich Freitag, 29. September, wird der Abschnitt von der Einmündung B16/Riedstraße bis zum Einmündungsbereich Heidenheimer Straße/Von-Maldeghem-Straße in Riedhausen voll gesperrt. Die Umleitung von Günzburg nach Riedhausen und zurück verläuft über die B16 Richtung Gundelfingen an der Donau, über Sontheim an der Brenz und Niederstotzingen. Die Kreuzung Heidenheimer Straße/Von-Maldeghem-Straße in Riedhausen bleibt befahrbar.

Umleitung der Strecke führt in den benachbarten Landkreis

In der Asphaltdeckschicht der viel befahrenen Straße haben sich laut Informationen des Bauamtes über die Jahre erhebliche Risse und Spurrinnen entwickelt. Die Entnahme und Analyse von Asphaltbohrkernen auf besagter Strecke habe ergeben, dass die Erneuerung der oberen Asphaltschichten die zielführende und wirtschaftliche Sanierungsmethode der Verbindungsstraße darstelle. "Auf dem genannten Streckenabschnitt wird dabei die Asphaltdeckschicht abgefräst und neu gefertigt. Zusätzlich wird im Bereich der Heidenheimer Straße die Binderschicht, sprich die mittlere Asphaltschicht zwischen der lastabtragenden unteren Asphalttragschicht und des oberen Feinbelags, ausgebaut und erneuert", erklärt Henrik Vosdellen, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt in Krumbach. Dadurch werde ein langfristiger Erhalt der Straßensubstanz sichergestellt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In die Planung der Maßnahme sowie der Umleitungsstrecken wurden die Stadt Günzburg, die Stadt Niederstotzingen und auch die Busunternehmer eingebunden. Anlieger und Wirtschaftsbetriebe wurden laut Pressemitteilung über den Bauablauf und ihre Zufahrtsmöglichkeiten im Rahmen einer Anliegerversammlung in der Straßenmeisterei Günzburg informiert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch