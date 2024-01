Vier Sterne für den Donauradweg

Der ADFC hat die Radroute erneut auf der Messe CMT in Stuttgart ausgezeichnet. Die Fahrradroute ist an einigen Stellen sogar noch besser geworden.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart den Donauradweg in Deutschland als Qualitätsradroute mit vier von fünf möglichen Sternen ausgezeichnet. Erneut erfüllt der Donauradweg die Kriterien des ADFC - und an einigen Stellen ist die Fahrradroute sogar noch besser geworden.

Der ADFC prüft, analysiert und bewertet Radfernwege nach festen Kriterien. „Der Donauradweg konnten seine hohe Qualität halten und in einigen Punkten sogar verbessern“, lobte Andrea Engel-Benz vom ADFC-Landesvorstand Baden-Württemberg. Radfernwege verbinden Städte, Gegenden und Gemeinden. "Sie sind Magnet für Radreisende und können Brücken zwischen Regionen schaffen, so Engel-Benz."

Donauradweg zählt zu den beliebtesten Deutschlands

Mt 600 Kilometern Länge ist der Donauradweg einer der beliebtesten Radwege Deutschland. Die Ufer des zweitgrößten deutschen Stroms bieten sowohl kulturelle Sehenswürdigkeiten als auch Urlaubserlebnisse in der Natur. Für den Verein Deutsche Donau Tourismus ist die erneute Auszeichnung mit vier Sternen ein großer Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands.

„Wir sehen darin nicht nur eine Bestätigung der hohen Qualität des Radweges, sondern auch der guten Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren über Stadt‐, Kreis‐ und Landesgrenzen hinweg“, freute sich ihr Vorsitzender Bernhard Gmehling. „Vier Sterne bei einem so langen Radweg und so vielen Projektpartnern zu erreichen, ist manchmal mehr als eine sportliche Herausforderung“, machte der Vorsitzende des Vereins Deutsche Donau Tourismus deutlich. Gmehling dankte den Kommunen, Landkreisen und touristischen Vereinigungen in Baden-Württemberg und Bayern für deren Unterstützung. (AZ)