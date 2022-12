Landkreis Günzburg

Vinyl-Platte "Tea Time" von Jazz up ist KlangTipp in HiFi-Magazin

Von Bernhard Weizenegger

Das Quartett Jazz up aus dem Landkreis Günzburg ist mit einem Klangtipp in einem führenden Audio-Magazin geehrt worden. Was an der Vinyl-Pressung so begeistert.

Martin und sein Sohn Andreas Wieland, Richard Guserle und Dominik Wiedemann sind das Quartett Jazz up. Seit vielen Jahren ist die Band weit über die Region hinaus bekannt, spielt zu vielen Anlässen und füllt regelmäßig die Veranstaltungsorte im Kreis Günzburg. Nun wurde ihrer jüngsten Produktion "Tea Time" eine besondere Ehre zuteil. Denn für die Gourmets guter Musik erschien das Album mit jazzigen Kompositionen von Dominik Wiedemann nicht nur als CD, sondern auch als Vinyl-Platte. Und für die bekam das Quartett nun quasi den Ritterschlag. Martin Wieland ist ganz aus dem Häuschen, als er erzählt, dass die Pressung in der Novemberausgabe des HiFi Magazins Audio als Neuerscheinung besprochen wurde. "Unsere Platte wurde mit der Auszeichnung Klangtipp präsentiert. Das fühlt sich wie ein Ritterschlag für uns an." In der Rezension wird die Klangqualität der von Peter Kaufmann und Michael Seipel aufgenommenen und gemasterten LP als ausgezeichnet bewertet: "Gute Pressung – ein Geheimtipp."

