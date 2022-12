Virtuelles Christbaumloben: Stimmen Sie über den schönsten Baum ab

Wer hat den schönsten Christbaum im nördlichen Landkreis Günzburg? Das entscheiden im Voting die Menschen in der Region. Die Sieger erhalten schmackhafte Preise.

Weihnachten ist die Zeit der Besinnung, der Friede, der Freude und der Familie. Eines darf in der Weihnachtszeit nicht fehlen: der Weihnachtsbaum, der für viele das Herzstück der Weihnachtsdekoration ist. Und mit dem Bild des eigenen Weihnachtsbaums können Sie, liebe Leserinnen und Leser, sogar etwas gewinnen.

Die erste Erwähnung eines Weihnachtsbaums stammt möglicherweise aus dem Jahr 1419. Die Bäcker von Freiburg im Breisgau sollen nach dieser unbelegten Angabe einen Baum mit allerlei Naschwerk, Früchten und Nüssen behängt haben, den die Kinder an Neujahr abernten durften. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Brauch - zuerst in den Städten, dann auf dem Land - zu einem festen Bestandteil des Weihnachtsfestes in Deutschland. Unter seinen Zweigen werden die Geschenke ausgelegt und der Baum festlich geschmückt.

Weihnachtsbaum wird mit Kugeln, Lichtern und vielem mehr geschmückt

Viele Jahrzehnte lang durfte Lametta an den Weihnachtsbäumen nicht fehlen, inzwischen gelten die dünnen Fäden bei vielen aber als out. Egal ob Kugeln, eine stimmungsvolle Beleuchtung (mit echten Kerzen oder Lichterketten), Holzsterne oder -figuren, oder gar Süßigkeiten - fast alles wird an den Baum gehängt, was einem gefällt.

Traditionell wird der Weihnachtsbaum am 24. Dezember geschmückt, doch viele stellen ihn bereits einen Tag früher auf. Dann können sich die von der Verpackung und vom Transport eingeklemmten Zweige bereits schön entfalten. Für einige ist aber auch der 4. Advent ein guter Zeitpunkt, andere wiederum können gar nicht früh genug damit starten und haben schon in der ersten Dezemberwoche den Baum als Deko-Element in ihrem Haus stehen.

Weihnachtsbaum wird auch im Landkreis Günzburg häufig am 6. Januar entsorgt

Der Weihnachtsbaum wird traditionell am 6. Januar, dem Dreikönigstag, abgeschmückt und aus der Wohnung gebracht, denn dann endet die Weihnachtszeit in der christlichen Tradition. Viele verabschieden sich aber bereits an Silvester beziehungsweise am Neujahrstag von ihrem Baum: Entweder, weil das gute Stück extrem nadelt oder weil man genug von der weihnachtlichen Atmosphäre hat, die eine geschmückte Tanne verbreitet. Die meisten Kommunen bieten an festen Tagen einen Abholservice an, der die nicht mehr benötigten Weihnachtsbäume am Straßenrand einsammelt.

Doch wir möchten lieber an die geschmückten Bäume denken, mit denen Sie etwas gewinnen können. Schicken Sie uns per Mail ein Bild ihres geschmückten Weihnachtsbaums mit dem Kennwort "Weihnachtsbaum" an unsere Redaktionsadresse redaktion@guenzburger-zeitung.de. Teilen Sie uns Ihren Wohnort mit und schreiben Sie gerne ein oder zwei Sätze zu ihrem Weihnachtsbaum: Wann haben Sie ihn aufgestellt? Wird er jedes Jahr gleich geschmückt? Wer hat alles beim Schmücken geholfen?

Wir veröffentlichen die eingesandten Weihnachtsbäume auf unserer Internetseite.. Dort können Sie abstimmen, welcher Baum der schönste im nördlichen Landkreis Günzburg ist. Die Abstimmung startet am Montag, 26. Dezember, um 12 Uhr und endet am Dienstag, 3. Januar, um 10 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.

Der Weihnachtsbaum mit den meisten Stimmen erhält einen von der Brennerei Schenk aus Emmenthal zur Verfügung gestellten Kakao-mit-Nuss-Likör. Auch die Plätze zwei und drei gehen bei unserem Voting nicht leer aus: Für sie gibt es eine süße Kleinigkeit in Form von Pralinen. Die Sieger werden von unserer Redaktion benachrichtigt und können ihren Gewinn in den Räumlichkeiten der Redaktion der Günzburger Zeitung abholen.