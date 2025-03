Vogel des Jahres lässt sich in der Region bald wieder beobachten

Er nistet in Dachvorsprüngen, Gartenlauben oder Carports und ist an seinen rostfarbenen Schwanzfedern auch für Laien gut zu erkennen: Wenn die Temperaturen in den nächsten Wochen wieder langsam steigen, lässt sich der Hausrotschwanz in der Region wieder häufiger beobachten. Wie Stefan Böhm, Kreisgruppenvorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), erklärt, kehrt der Zugvogel typischerweise im Laufe des Monats März von seinem Winterquartier zurück. Böhm zufolge können Gartenbesitzer schon mit wenigen Maßnahmen Rückzugsorte für das Tier schaffen.

Der Hausrotschwanz war vergangenes Jahr in einer Online-Abstimmung zum Vogel des Jahres 2025 gewählt worden. Der Naturschutzbund und LBV vergeben den Titel seit 1971. Laut Experte Böhm ist damit ein weit verbreiteter Vogel zum Sieger gekührt worden. „Beim Hausrotschwanz handelt es sich um einen klassischen Siedlungsvogel“, erklärt der Ornithologe. „Man kann ihn in kleineren Ortschaften ganz oft beobachten.“

Landkreis Günzburg: Wo Hausrotschwänze brüten

Die Vogelart sei für die Aufzucht ihres Nachwuchses nämlich auf Gebäude angewiesen. Böhm zufolge fühlt sich der Nischenbrüter zum Beispiel in Scheunen, aber eben auch in Gartenlauben oder Dachvorsprüngen wohl. Hausrotschwänze besiedelten nach ihrer Rückkehr im Frühjahr oft wieder das gleiche Gebäude wie im Vorjahr, erklärt der Experte vom LBV. Sehr zur Freude mancher Vogelbeobachterinnen und -beobachter. Die Wintermonate verbringen Rotschwänze typischerweise im Mittelmeerraum. „Mittlerweile gibt es aber auch den ein oder anderen, der hier überwintert“, sagt Böhm.

Zu erkennen ist der Vogel des Jahres an seinem rostroten Schwanz, wobei das restliche Gefieder dunkelgrau bis schwarz ist. Auch von seinem Artverwandten, dem Gartenrotschwanz, lässt er sich gut unterscheiden: Der hat zusätzlich zu seinem rostfarbenen Hinterteil auch einen rötlichen Bauch. Den Gesang des Hausrotschwanzes beschreibt der Naturschutzbund als eine Mischung aus sich abwechselndem Klappern, Knirschen, Pfeifen und Fauchen.

Brutplatz für Hausrotschwänze? Experte empfiehlt Nistkästen

Damit die Vogelart auch in Gärten genügend Nahrung findet, sollten diese Böhm zufolge möglichst naturnah sein. Gut seien zum Beispiel heimische Stauden, in denen sich Käfer, Spinnen, Raupen oder Asseln aufhalten. Auch in Totholzhaufen oder kleinen Teichen finden Hausrotschwänze Nahrung, wie der Biologe erklärt. Um für ausreichend Brutplätze zu sorgen, könnten Gartenbesitzer kleine Zugänge zu Scheunen oder Gartenlauben offenlassen. „Wenn man keinen Carport oder Dachvorsprung hat, kann man auch Nistkästen am Haus anbringen“, empfiehlt der Vogelkundler.