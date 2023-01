Volkshochschule Günzburg startet im Frühjahr mit 360 Veranstaltungen

Plus Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie können wieder alle Kurse der Volkshochschule Günzburg stattfinden. Was zur Zeit besonders gefragt ist.

Bildungshungrige und Kulturfans können ab dem Frühjahr aus 295 Kursen und 65 Einzelveranstaltungen der Volkshochschule Günzburg wählen. Unter dem thematischen Schwerpunkt „Vielfalt verbindet und verändert“ präsentierten Vhs-Leiterin Claudia Schoeppl, Vorsitzender Walter Lasar und der stellvertretende Vhs-Leiter Norbert Mäusle das neue Programm für das Frühjahr-Sommer-Semester.