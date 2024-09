Volkshochschule im Landkreis macht sich gemeinsam auf den Weg

Aufbruchsstimmung und Optimismus herrschten bei der ersten ordentlichen Mitgliederversammlung der neu gebildeten Volkshochschule im Landkreis Günzburg. „Machen wir uns auf den Weg“, war die Aufforderung von Bürgermeister Hubert Fischer aus Krumbach bei der Versammlung im Festsaal des Schulmuseums in Ichenhausen.

Fischer betonte die Notwendigkeit, die dazu geführt habe, dass die Vhs Krumbach die „Heirat“ mit der Vhs im nördlichen Landkreis gesucht habe. Man sei immer sehr stolz auf das Krumbacher Modell mit ehrenamtlicher Leitung gewesen, aber man müsse der Realität ins Auge sehen: Der gesellschaftliche Wandel bringe es mit sich, dass Ehrenamtliche nicht mehr zur Verfügung stünden. Die Volkshochschule müsse also den Wandel begleiten und organisatorisch reagieren, neue Ideen und Techniken an den Mann und an die Frau bringen, die Bevölkerung weiterbilden und auch mit Kunst-, Kultur- und Musikangeboten dafür sorgen, dass alle Teil der Gesellschaft bleiben oder werden. Alle Gemeinden sollten hinter diesem Gedanken stehen und dazu beitragen, dass dieses Pflänzchen wachsen könne.

Ehe unter Volkshochschulen: Das ist die neue Landkreis-Vhs

Die Günzburger Stadträtin Ursula Seitz in Vertretung von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig gratulierte zur gelungenen Heirat und garnierte dies mit einer Hochzeitstorte für die „Vermählten“. Ihr Dank galt neben der Stadt Krumbach und dem Landkreis für die Offenheit im Entstehungsprozess auch den Machern im Vorstand, der Leitung und dem Team, Karl-Heinz Eisfeld als Moderator sowie dem ehemaligen Notar Martin Wachter, der den „Ehevertrag“ aufgesetzt hatte.

Die rechtliche Umsetzung ist laut dem Vorsitzenden Walter Lasar nach der notariellen Beurkundung und der Eintragung der neuen Satzung nur noch eine Formsache. Vhs-Leiterin Christa Baumeister skizzierte die praktische Umsetzung: Zwar stand in Krumbach kein Personal mehr zur Verfügung, doch hatte Sophia Schmid vor ihrem Ausscheiden die Übergabe perfekt vorbereitet. Einzelne Zusatzangebote für Krumbach seien bereits umgesetzt, etwa der Film des Monats.

In Krumbach ist künftig eine Mitarbeiterin vor Ort

Eine pädagogische Mitarbeiterin wird ab sofort einmal pro Woche im Bürgerhaus in Krumbach präsent sein und insbesondere für die neuen Integrationskurse beraten. Eine weitere erfahrene Mitarbeiterin ist zusätzlich regelmäßig vor Ort. Die Ausschreibung für eine neue pädagogische Stelle mit 30 Stunden für Krumbach ist lanciert. Volkshochschulen sind, so Baumeister, Orte der Begegnung. Auch im Bürgerhaus in Krumbach werde die offene Tür praktiziert. Zudem seien diverse Kooperationen angebahnt.

Die Stützen der Vhs im Landkreis Günzburg bilden der Aufsichtsrat (von links) Johanna Herold, Ursula Seitz, Karl Jordan, Jochen Schwarzmann, Claudia Smalko und Vorstand Christa Baumeister. Foto: Walter Lasar, Volkshochschule

In den ehrenamtlichen Aufsichtsrat wurden neben den bestellten Mitgliedern Ursula Seitz (Stadt Günzburg), Jochen Schwarzmann (Stadt Krumbach) und Ferdinand Munk (Landkreis Günzburg) nun Johanna Herold (Krumbach), Claudia Smalko (Burgau) und Karl Jordan (Ichenhausen) ohne Gegenstimme gewählt. In einer gesonderten Sitzung wählte der Aufsichtsrat im Anschluss Karl Jordan zu seinem Vorsitzenden, außerdem wurde Christa Baumeister zum hauptberuflichen Vorstand berufen.

Walter Lasar dankte den bisherigen Beiräten für die konstruktive Zusammenarbeit und den Vorstandskollegen Berthold Lipp, Ferdinand Munk, Ursula Seitz, Elisabeth Bacherle, Edith Nowotny für das große Engagement. An Christa Baumeister lag es dann, Walter Lasar zu verabschieden. Er habe zusammen mit dem 2. Vorsitzenden Berthold Lipp, in einer sehr intensiven Zeit das Vhs-Schiff durch die Wogen geleitet und die Volkshochschulen im Landkreis in eine neue Ära geführt. Ein lang anhaltender Applaus der Mitglieder unterstrich die Dankesworte. Ihren ersten Auftritt in Krumbach hat die neue Landkreis-Vhs übrigens beim Tag der offenen Tür in der Kreisklinik Krumbach am Samstag mit einem Infostand. (AZ)