Von Beruf Glücksbringer: So erlebt ein Kaminkehrer die Stimmung bei den Bürgern

Plus Bezirkskaminkehrmeister Armin Feil ist sich sicher: Den Glücksbringer brauche es mehr denn je. Energiekrise und Heizungsgesetz haben viel Verunsicherung ausgelöst.

Finger reiben über das Blech und werden schwarz, Ruß hat sich im Kamin eines Heizkraftwerkes abgelagert. Armin Feil freut sich. Hier wird er gebraucht. Männer und Frauen seiner Zunft müssen schwindelfrei sein, sie klettern auf Dächer, bürsten Kamine und bringen Glück. Mit Zylinder sind sie ein Hingucker und jeder freut sich, sie zu sehen. Irgendwie scheint es, dass dieser Beruf glücklich macht. Der Günzburger Bezirkskaminkehrmeister Armin Feil arbeitet seit fast vier Jahrzehnten in seinem Beruf und will ihn nicht eintauschen. Er erzählt im Gespräch mit unserer Redaktion über seine Arbeit, wie sie sich verändert hat, aber auch über die besondere Stimmung, die sich in Zeiten von Heizungsgesetz und Energiekrise in der Bevölkerung bemerkbar macht.

In der schwarzen Kluft sieht man sie nur noch selten. Wenn Armin Feil und seine Mitarbeiter – das sind der Meistergeselle Martin Riffel und sein Geselle Luca König – morgens um 6.30 Uhr bei einer Tasse Kaffee den Tag besprechen, tragen sie anstelle des Zylinders zweckmäßige Arbeitskleidung. Anschließend geht es raus zu den Kunden. Feil und seine Männer kennen jeden Kamin im Kehrbezirk Burgau 2. Rund 3000 Haushalte betreuen sie. Die tägliche Arbeit sei im Vergleich zu früher umfangreicher geworden, erzählt der Meister. Schon längst ziehen Kaminkehrer nicht mehr nur mit Besen, Leiter und Kugel von Haus zu Haus, nur um Schornsteine zu kehren. Feil und sein Team sind als Dienstleister, Techniker und Berater unterwegs. Es gibt eine Litanei an Aufgaben: Messtätigkeiten, Abnahmen, Immissionsschutz, Abgaswegeüberprüfung, Überprüfung von Gasleitungen und natürlich dürfe man den Brandschutz nicht vergessen, merkt er an. Die Heizungsanlagentechnik werde immer komplexer, das erfordere inzwischen ein ausgeprägtes technisches Verständnis. Der bürokratische Aufwand und die Dokumentationen von Abnahmen der Feuerstätten seien ebenfalls mehr geworden. Zwischen Weihnachten und Neujahr sitzt Armin Feil im Büro. Er ist viel lieber draußen, auf den Dächern oder bei seinen Kunden. Zum Ende des Jahres stapeln sich oft viele Anfragen. "Der eine will einen Ofen aufstellen, der andere braucht einen Außenkamin." Meistens braucht es eine Beratung vor Ort. Absprachen mit Kamin- und Heizungsbauern gehören ebenso zu seinen Aufgaben, erzählt er. Vor allem in der letzten Zeit.

