Von der Sonne geblendet? 86-Jährige wegen Zugunfall vor Gericht

Plus Eine Seniorin hat bei Kleinkötz am Bahnübergang einen Zug übersehen, dann krachte es. Vor dem Gericht bleibt nun die Frage der Unfallursache.

Eine 36-jährige Zugführerin fuhr mit der roten Regionalbahn auf den unbeschrankten Bahnübergang bei Kleinkötz zu. An diesem sonnigen Februartag war eigentlich alles wie bei den anderen Malen, als sie die Strecke zwischen Günzburg und Mindelheim befuhr. "Dann habe ich den Aufprall gespürt." Kurz zuvor sei noch ein Fahrzeug über die Schienen gefahren. Ein weiteres, ein lilafarbener Mercedes, wurde langsamer – so schien es zumindest. Dessen Fahrerin, eine 86-Jährige aus dem Landkreis Günzburg, beschleunigte auf einmal wieder, um doch noch die Gleise zu queren. Die Zugführerin habe zuvor routinemäßig die Geschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert, das Pfeifsignal gegeben, um etwaige Autofahrerinnen und -fahrer zu warnen. Das reichte allerdings dieses Mal nicht aus. "Ich habe sofort die Schnellbremsung eingeleitet", erklärt sie Richter Martin Kramer und allen anderen Anwesenden bei der Verhandlung im Günzburger Amtsgericht.

Dazu habe die 36-Jährige noch den hoch- und den tieffrequenten Pfeifton zusammen erklingen lassen – in der Hoffnung, dass die in diesem Fall angeklagte Seniorin sie und ihren Metallkoloss doch noch irgendwie bemerken könnte. Erfolglos. Es kam zum Zusammenstoß. Der Zug warf das Auto mit seiner Wucht von der Straße. Das Ergebnis: Eine geschockte Zugführerin, eine ebenso geschockte und wie durch ein Wunder nur leicht verletzte 86-Jährige, zwei Stunden Streckensperrung und 30.000 Euro Sachschaden. Die angeklagte Seniorin erscheint nicht persönlich zur Verhandlung.