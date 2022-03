Vorfahrt in Jettingen nicht beachtet: Vier Frauen leicht verletzt

Zum Zusammenstoß kommt es an der Schönenberger Kreuzung. Ein Fahrzeug wird durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht.

An der sogenannten Schönenberger Kreuzung ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 19-jährige Fahrerin eines VW Polo wollte von Jettingen kommend in die Kreuzung einfahren. Dabei übersah sie der Polizei zufolge den vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 53-Jährigen.

Diese fuhr auf der Staatsstraße 2025 Richtung Burtenbach. Der Golf stieß mit seiner Front in die rechte Seite des Polo. Der Polo wurde durch den Zusammenprall um 180 Grad gedreht. Beide Fahrerinnen hatten jeweils eine Beifahrerin. Alle vier Insassen der beteiligten Autos wurden leicht verletzt. An den bereits älteren Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. (AZ)