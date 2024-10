Voting zu Halloween: Wer schnitzt den schönsten Kürbis im Landkreis Günzburg?

Die Blätter haben sich bunt gefärbt, Nebel wabert am Morgen über den Landkreis und es wird merklich kühler: Der Herbst ist da und mit ihm die Zeit, in der an den Straßenrändern wieder die Kürbisstände mit ihrem großen Angebot locken. Das freut nicht nur die Fans von Kürbissuppe und Co, sondern auch alle, die gerne zu Halloween Kürbisgesichter schnitzen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: Gruselige Gesichter, witzige Gestalten oder einfach nur niedliche Figuren entstehen bei den geschickten Bastlern.

So kreative Ergebnisse sollen natürlich auch gesehen werden - und das nicht nur daheim vor der Haustüre. Unsere Redaktion will den Schnitzereien eine größere Bühne bieten und macht sich deshalb auf die Suche nach dem schönsten Kürbisgesicht 2024 im Landkreis Günzburg. Wir sammeln die Fotos der schönsten Exemplare in einer Bildergalerie. Online können die Nutzerinnen und Nutzer unserer Webseite dann abstimmen, welcher Kürbis der schönste in diesem Jahr ist.

Kürbis-Voting im Kreis Günzburg: Das sollten Sie beachten

Bilder: Die Kürbisse sollten im Kreis Günzburg für Halloween-Stimmung sorgen. Bitte geben Sie an, wer das Foto gemacht hat und wenn, welche Personen abgebildet sind. Ebenso bräuchten wir den Ort des Geschehens.

Veröffentlichung: Die Bilder werden online in einer Bildergalerie veröffentlicht. Unter allen Kürbis-Fotos kann dann jeder für seinen Favoriten online abstimmen. Die Gewinner veröffentlichen wir auch in der Print-Ausgabe unserer Zeitung.

Kontakt: Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion@guenzburger-zeitung.de und redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de. Bitte denken Sie bei der Mail unbedingt auch an Ihre Adresse, Telefonnummer (für Rückfragen) und schreiben Sie uns dazu, wer auf dem Bild zu sehen ist. Einsendeschluss ist Montag, 28. Oktober, 14 Uhr.

Datenschutz: Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)