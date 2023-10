Landkreis Günzburg

Wahl-Analyse im Kreis Günzburg: Bühler im Bezirkstag, AfD gewinnt stark dazu

Plus CSU-Kandidat Tobias Bühler zieht in den Bezirkstag ein. Die Abstimmung ähnelt in den Ergebnissen der Landtagswahl – mit vergleichbaren Erfolgen und Wahlschlappen.

Von Heike Schreiber

Tobias Bühler ( CSU) hat es geschafft, auf Anhieb ist Gundremmingens Bürgermeister in den Bezirkstag eingezogen. 36,1 Prozent der Erststimmen gewann er im Stimmkreis Günzburg für sich. Allerdings konnte er nicht an die Ergebnisse der vergangenen Wahl anknüpfen, als die CSU noch mehr als 40 Prozent geholt hatte. Dafür legte Friedrich Holzwarth von der AfD noch einmal kräftig zu. Hatte er 2018 gut 14 Prozent erreicht, steigerte er sich diesmal auf 22,2 Prozent. Stark schnitt auch Ruth Abmayr ( Freie Wähler) ab, die auf Platz drei landete. Ob und wer es neben Bühler eventuell noch in den Bezirkstag schafft, steht frühestens am Mittwoch fest, teilt eine Sprecherin des Bezirks Schwaben mit.

Viele Trends, die sich bereits bei der Landtagswahl abgezeichnet haben, lassen sich auch beim Bezirkstag verfolgen: Die CSU verliert drastisch, die AfD etabliert sich im Landkreis Günzburg ganz vorn. 2018 lag das Parteiergebnis (Gesamtergebnis) für die CSU bei der Bezirkswahl noch bei 41,4 Prozent, 2013 waren es sogar noch 53,1 Prozent. Stephanie Denzler hatte 2018 noch 40,7 Prozent erhalten. Tobias Bühler brachte es jetzt auf 36,1 Prozent und zeigte sich damit vollauf zufrieden: "Mit diesem Ergebnis bin ich wirklich glücklich. Es freut mich, dass ich als Neuling ein so deutliches Ergebnis eingefahren habe in einer schwierigen Lage." An zwei Orten hat Bühler sogar die absolute Mehrheit geholt: In Schnuttenbach, wo Bühler lebt, wurde er von 52,1 Prozent der Bevölkerung gewählt. In Gundremmingen, wo der 43-Jährige seit 2014 Bürgermeister ist, schaffte er es sogar auf 57,1 Prozent.

