Wahlkampfpause bei den Direktkandidatinnen: Frauen Macht Politik!

Sechs Direktkandidatinnen setzen sich für mehr Frauen in der Politik ein. Diese werden oft unterschätzt. Gemeinsam brechen die Frauen alte Klischees.

Frauen können Politik? Echt jetzt? Was wollt ihr Frauen denn noch alles? Wer kümmert sich denn dann um die Kinder? Es sind Fragen wie diese, mit denen politisch aktive Frauen nahezu täglich konfrontiert werden. So oft, dass die Direktkandidatinnen des Stimmkreises Günzburg ein ganzes "Bullshit-Bingo" konzipieren konnten – jetzt möchten sie mit geballter Kraft gegen Vorurteile ankämpfen und weitere Frauen in die Politik holen. Am Dienstagmorgen haben sie sich am Schweinchenbrunnen versammelt und wollen zeigen: Wir sind die neue Generation, wir halten zusammen und vor allem: Wir sind gekommen, um zu bleiben.

Nur etwa jeder vierte Sitz des bayerischen Landtags ging zuletzt an eine Frau. Aktuell machen sie 55 von 205 Abgeordneten aus, 26,8 Prozent. Am 8. Oktober steht die nächste Landtagswahl an. Und eine Auswertung der Direktkandidatinnen und -kandidaten aller Parteien zeigt, dass ein ähnliches Verhältnis bereits bei der Aufstellung besteht. So sind über alle 15 antretenden Parteien hinweg 26,6 Prozent der Direktkandidatinnen und -kandidaten Frauen.

