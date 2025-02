Wandersaison auf dem Donauwald-Wanderweg startet

Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März beginnt offiziell die neue Wandersaison auf dem Donauwald-Wanderweg zwischen Günzburg und Schwenningen. Naturfreunde und Wanderbegeisterte können wieder die einzigartige Auwaldlandschaft erkunden und ein nachhaltiges Wandervergnügen genießen. Nach der viermonatigen Winterpause beginnt der einzige Premiumwanderweg in Bayerisch-Schwaben bereits seine sechste Saison. Donautal-Akiv teilt jedoch mit, dass aktuell die erste Etappe zwischen Günzburg und Offingen aufgrund von Astbruchgefahr gesperrt. Eine Umleitung über die alternative Route Donauhänge ist ausgeschildert.

Die Wandersaison im vergangenen Jahr war stark durch das Jahrhunderthochwasser Anfang Juni beeinträchtigt. Für 2025 hoffen alle Beteiligten, dass die Region von extremen Naturereignissen verschont bleibt und Wandernde ungehindert die Schönheit des Donauwalds genießen können. „Nach den Herausforderungen im letzten Jahr freuen wir uns umso mehr auf eine hoffentlich reibungslose Saison“, sagt Franziska Bucher vom Team Tourismus bei Donautal-Aktiv.

Donauwald-Wanderweg: Jede Etappe ist an das Netz der Bahn angebunden

Die ersten Frühlingsboten verwandeln den Waldboden bereits in ein weißes Blütenmeer aus Märzenbechern. Im April übernimmt der Bärlauch das aromatische Zepter und verleiht dem Auwald eine besondere Duftnote. Die erwachende Natur macht den Frühling im Donauwald zu einem besonderen Erlebnis. Der Premiumweg lockt nicht nur mit viel grüner Natur, sondern garantiert auch ein nachhaltiges Erlebnis. Jede Etappe ist bequem an das Bahnnetz angebunden, was nicht nur eine umweltfreundliche Anreise, sondern auch flexibles Wandern ohne aufwendige Rückreiseplanung ermöglicht.

Die Qualität und kontinuierliche Pflege des Donauwald-Wanderwegs seien auch der Unterstützung der Premiumpartner VR-Banken Schwaben Nord und Lechwerke zu verdanken. Ihr Engagement trägt Bucher zufolge dazu bei, dass Wandernde Jahr für Jahr beste Bedingungen auf dem Weg vorfinden. Ebenso seien nach der Winterpause wieder die ehrenamtlichen Wegepaten und Patinnen im Einsatz, um die Wegebeschaffenheit und die Beschilderung zu kontrollieren. „Ohne dieses Engagement wäre die Pflege des Weges in dieser Form nicht möglich. Dafür sind wir sehr dankbar“, betont Bucher. (AZ)

Info Alle wichtigen Infos mit zahlreichen Etappenvorschlägen und Tipps sind auf der Webseite www.donauwald-wanderweg.de zu finden.