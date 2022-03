Landkreis Günzburg

vor 18 Min.

Wanzl-Managerin in Kiew versteckt sich aus Angst in einer Tiefgarage

In diesem Sortierzentrum für Lebensmittel, das ein Konzertsaal war, arbeiten Nataliya Kruglova und einer ihrer beiden Söhne als Freiwillige.

Plus Nataliya Kruglova ist die Geschäftsführerin der Wanzl-Niederlassung in Kiew. Sie schildert, wie sie mit ihren beiden Söhnen den Krieg in der Ukraine erlebt.

Von Till Hofmann

Ihr zwei Jahre alter Hund, ein Yorkshire-Terrier, hat mitten in der Nacht gebellt. Nataliya Kruglova ist aufgewacht. Sie nahm in einiger Entfernung Explosionen wahr und konnte das nicht zuordnen. Nachdem sie zum Smartphone gegriffen hatte, drang der Albtraum, der zur Wirklichkeit geworden war, in ihr Bewusstsein ein: Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hatte befohlen, die Ukraine anzugreifen.

