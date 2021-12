Waren entsorgte Fleischreste in Günzburg als Giftköder gedacht?

Polizei ermittelt nach dem Fund durch einen Spaziergänger am Günzburger Birketwald

An einem Feldweg vor dem Birketwald in Günzburg hat am späten Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr ein Spaziergänger Fleischreste gefunden. Ob die Fleischreste als Giftköder für Tiere absichtlich ausgelegt worden sind, ist nach Angaben der Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, erbeten. (AZ)