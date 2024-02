Warenbetrug: Heckenschere, Fußballtickets und Bausatz kommen nicht an

Mehrere Personen aus dem Kreis Günzburg haben Anzeige bei der Polizei erstattet, da sie Waren bestellt und bezahlt hatten, diese aber nicht zugestellt wurden.

Gleich mehrere Warenbetrugsangelegenheiten sind im Landkreis Günzburg zur Anzeige gekommen. Ein 43-jähriger Mann erwarb Anfang Februar in einem Shop eine Akku-Heckenschere. Etwa zwei Wochen nach Bezahlung und Bestellung war die Internetseite gelöscht und die Ware wurde bis heute nicht geliefert. Dem 43-Jährigen entstand ein Vermögensschaden von 165 Euro, berichtet die Polizei Günzburg.

Auch Fußballtickets und Bausatz werden bezahlt, aber nicht geliefert

Bereits im November 2023 bestellte eine 30-jährige Frau online Fußballtickets bei einer unbekannten Person auf einer bekannten Online-Plattform. Die 30-Jährige erhielt einen Personalausweis des vermeintlichen Verkäufers der Tickets, wobei davon auszugehen ist, so die Beamten, dass es sich nicht um die rechtmäßigen Personalien des Unbekannten handelte. Die Frau bezahlte die Tickets, erhielt jedoch bis heute keine Ware. Ihr entstand ein Vermögensschaden von 260 Euro. In beiden Fällen hat die Polizeiinspektion Günzburg die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Polizei Krumbach ermittelt in einem ähnlichen Fall. Ein Schaden von 420 Euro entstand einem 50-Jährigen, der über ein Kleinanzeigenportal von einem privaten Anbieter einen Bausatz für sein Motorrad kaufen wollte. Als die Ware nach längerer Wartezeit nicht übersandt wurde und der Verkäufer nicht mehr zu erreichen ist, entschloss sich der Geschädigte zur Anzeige. (AZ)