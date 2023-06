Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Warum am Mittwoch die Apotheken im Kreis Günzburg geschlossen bleiben

Plus Bundesweit protestieren Apothekerinnen und Apotheker gegen die schlechten Arbeitsbedingungen: Es geht ums Geld, um "skandalöse" Lieferengpässe und um fehlende Wertschätzung.

Von Till Hofmann

Es wird schwierig, Schmerztabletten oder einen Fiebersaft an diesem Mittwoch zu bekommen. Denn an jenem Tag hat genau eine Apotheke im Landkreis Günzburg geöffnet. Und das ist die Günzburger Bahnhof-Apotheke in der Bahnhofstraße 2 (Telefon 08221/1720). Sie hat Notdienst in einem vermutlich für die Apotheken historischen Tag in Deutschland. Denn die meisten Apotheken zwischen Flensburg und Oberstdorf bleiben zu.

Im Landkreis ist die Phalanx sogar komplett geschlossen. Alle 20 Apotheken mit Ausnahme des Notdienstes werden dicht machen. Die Apotheker demonstrieren gegen die aus ihrer Sicht immer schlechter werdenden Arbeitsbedingungen: Arzneimittelknappheit, fehlendes Fachpersonal, keine Honoraranpassungen über viele Jahre, dafür eine überbordende Bürokratie sind einige Bausteine für die Unzufriedenheit. Zusammengefasst fühlen sich die Apothekerinnen und Apotheker nicht wertgeschätzt.

