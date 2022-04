Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Warum Außenstehende die Jettinger Feuerwehr positiv wahrnehmen

Plus Während der Generalversammlung der Jettinger Feuerwehr verrät der Kreisbrandmeister, dass zur Kompetenz und der Kameradschaft noch ein drittes "K" kommt.

Von Gertrud Adlassnig

Eine Dienstversammlung zum ungewöhnlichen Termin absolvierte die Jettinger Wehr. Anstatt am traditionellen Dreikönigstag trafen sich die Feuerwehrleute, 46 Aktive und 13 Jungfeuerwehrler, heuer erst im Frühjahr. Dafür aber, so freuten sich Kommandant Markus Schmucker und sein Team, endlich wieder im gewohnten Gasthaussaal Schulter an Schulter anstatt in der Sporthalle, was von den Mitgliedern mit begeisterter Zustimmung gefeiert wurde.

