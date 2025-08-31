Warum es im August saisonal mehr arbeitslose Menschen gibt

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Günzburg im August 2025 leicht gestiegen. 2121 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 59 Personen mehr (2,9 Prozent) als im Juli und 184 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,7 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,5 Prozent.

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in den Sommermonaten Juli und August nichts Ungewöhnliches. Häufig sind in der bayerischen Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen. Anstehende Entlassungen werden oftmals vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen. Auch viele berufliche Weiterbildungsmaßnahmen haben geendet. Außerdem folgt für einige junge Menschen nach Ende der Schule, der Universität oder der Berufsausbildung erstmal eine Phase der Arbeitslosigkeit“, berichtet Silke Königsberger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. „Deshalb ist bei den Jugendlichen bis 25 Jahren die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. Hier verzeichnen wir einen Zuwachs um 21,9 Prozent. Momentan sind 267 junge Menschen ohne Arbeit, 48 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 3,0 Prozent. Viele werden im Herbst nach der Sommerpause wieder eine Beschäftigung finden oder besuchen eine weiterführende Schule oder beginnen zum Wintersemester ein Studium. Von September bis November geht die Jugendarbeitslosigkeit in der Regel kräftig zurück“, informiert die Expertin weiter.

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2024 meldeten sich im Landkreis Günzburg 731 Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen, 31 mehr als im Vorjahreszeitraum (plus 4,4 Prozent). Zugleich gab es 902 Meldungen für offene Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Plus von 49 oder 5,7 Prozent.

Ende August waren 66 Bewerber noch unversorgt und 290 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. „Junge Menschen in unserer Region haben weiterhin sehr gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Rein rechnerisch kommt auf einen Ausbildungssuchenden rund 4,4 freie Berufsausbildungsstellen. Wir können also alle ermutigen: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Kontakt zur Berufsberatung der Arbeitsagentur aufzunehmen. Wir beraten individuell und neutral und haben darüber hinaus zahlreiche Online-Angebote, die bei der Berufswahl unterstützen. Mit dem kostenlosen Online-Test Check-U kann man beispielsweise herausfinden, welches Studium oder welche Ausbildung zu den eigenen Stärken passt“, betont Königsberger.

Auch wer die Schulzeit schon beendet hat und noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle ist, hat noch ein breites Angebot an offenen Ausbildungsstellen. Ein Ausbildungsstart ist bis weit in den Herbst hinein möglich. (AZ)