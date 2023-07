Was der Regionalverband Donau-Iller in 50 Jahren erreicht hat

Der Verband feiert sein Jubiläum in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen. Nie habe es in der Zeit eine Kampfabstimmung Bayern gegen Baden-Württemberg gegeben.

Die Region und der Regionalverband Donau-Iller haben Grund zu feiern. Seit 50 Jahren werden die regionalen Geschicke grenzüberschreitend gelenkt und gestaltet. Dies wurde nun im Rahmen eines Festaktes im Anschluss an die Sitzung der Verbandsversammlung gefeiert. Zu Beginn des Festaktes begrüßte der Verbandsvorsitzende, der Günzburger Landrat Hans Reichhart, die Verbandsrätinnen und Verbandsräte, aber auch Vertreter aus den Ministerien in Stuttgart und München sowie der Regierung von Schwaben und des Regierungspräsidiums Tübingen. Auch zahlreiche ehemalige Landräte und Oberbürgermeister der Region waren geladen.

Der Regionalverband ging aus der seit 1965 bestehenden Regionalen Planungsgemeinschaft Donau-Iller-Blau hervor und wurde am 22. Mai 1973 durch einen Staatsvertrag zwischen den Ländern Baden-Württemberg und Bayern gegründet. Er war damit die erste grenzüberschreitende Region in ganz Deutschland und sollte dieses Alleinstellungsmerkmal auch vier Jahrzehnte lang behalten. Mitglieder des Verbandes sind die Städte Ulm und Memmingen sowie die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Günzburg, Neu-Ulm und Unterallgäu. „Die Region Donau-Iller hat es in den Jahrzehnten ihres Bestehens verstanden, stets die Themen mit regionalem Blick anzugehen und nicht in Ländergrenzen zu denken“, so Reichhart. Auch habe es „in der Geschichte des Regionalverbandes nie eine Kampfabstimmung Bayern gegen Baden-Württemberg gegeben“, so der Verbandsvorsitzende weiter.

Energiewende ist eine große Aufgabe des Donau-Iller-Verbandes

Aber es wurde nicht nur zurückgeblickt, denn die Regionalplanung übernimmt relevante Aufgaben für die Zukunft. So ist die Arbeit des Verbandes aktuell maßgeblich von der angestrebten Energiewende beeinflusst. Die Fortschreibung des Kapitels Windkraft ist hierfür in vollem Gange. Die Einzigartigkeit und den Erfolg der Region Donau-Iller betonten Ministerialdirigentin Ulrike Kessler vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg und Ministerialdirigent Klaus Ulrich vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in ihren Festreden. Dabei hoben sie besonders die gute Zusammenarbeit mit dem Verband über die Ländergrenze hinweg hervor. Sie betonten, dass die Entscheidung von vor 50 Jahren, den Verlauf der Region nicht an der Ländergrenze auszurichten, absolut richtig und zukunftsweisend war.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten wurden drei langjährige Verbandsrätinnen und Verbandsräte für ihr Engagement geehrt: Helga Malischewski (Gemeinderätin Stadt Ulm) für 30 Jahre, Martin Jung (Bürgermeister Gemeinde Staig) und Gerhard Jauernig (Oberbürgermeister Stadt Günzburg) für je 20 Jahre. (AZ)

