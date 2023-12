Was tun, wenn das Weihnachtspaket auf sich warten lässt?

Plus In der Weihnachtszeit haben Versanddienstleister alle Hände voll zu tun. Experte Steffen Persiel gibt Tipps, wie die Geschenke rechtzeitig unter dem Baum landen.

Die Tage vor dem Weihnachtsfest sind für viele Feiernden die stressigste Zeit des Jahres. Die Supermärkte sind voll, die Regale allerdings zunehmend leer, das Haus muss geputzt und die Geschenke verpackt werden – wenn sie denn rechtzeitig ankommen. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom gaben 76 Prozent der Befragten bei einer repräsentativen Umfrage im vergangenen Jahr an, Weihnachtsgeschenke online zu kaufen. Eigentlich sollte dann einer stressbefreiteren Zeit nichts mehr im Wege stehen, spart man sich doch lange Ausflüge in überfüllte Läden. Im schlimmsten Fall heißt es jedoch: Bangen und warten, bis die Post kommt.

Steffen Persiel ist der Gründer des unabhängigen Verbraucherportals "Paketda.de" und gibt dort Tipps, wie sich Online-Kunden vor einem drohenden schiefen Haussegen unter dem Christbaum schützen können. "Jetzt vor Weihnachten sind besonders viele Aushilfskräfte im Einsatz. Pakete benötigen im Dezember immer etwas länger als zu anderen Jahreszeiten, weil die Mengen zu hoch sind", gibt der Experte auf Anfrage an. Statt mit eigentlich zwei Tagen Lieferzeit sei vor den Festtagen mit etwa vier Tagen zu rechnen, bis ein Paket ankommt.