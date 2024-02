Wehmütiger Abschied von den Bürgernetzvereinen

In 15 Minuten war die Auflösung des Vereins im Landkreis Günzburg erledigt. Wie es jetzt weitergeht.

Jeweils nur fünfzehn Minuten dauerte es und die Bürgernetzvereine (Träger- und Förderverein) im Landkreis Günzburg werden bald Geschichte sein. Gut vorbereitet gingen die Rechenschaftsberichte, Entlastung, Auflösungsbeschluss und Festlegung der Liquidatoren über die Bühne. Mit über 30 Teilnehmern war es neben der Gründungsversammlung im Jahre 1996 eine erfreulich gut besuchte, aber auch wehmütige Abschiedsveranstaltung.

Die Aufgabe, die Bevölkerung an das weltweite Internet heranzuführen war erfüllt. Dazu war es immer schwieriger, ehrenamtlich aktive Mitglieder zum Betrieb und in der Vereinsführung zu finden. Nach Begrüßung durch den bisherigen Vorsitzenden Thomas Burghart, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit wurde auch nochmals unter anderem den langjährigen außerordentlich aktiven und zwischenzeitlich verstorbenen Günther Fischer (Schatzmeister) und Thaddäus Slany (Technik) in einer Schweigeminute gedacht.

Vereinsvermögen geht an den Landkreis Günzburg

Schatzmeister Paulus Geißler gab seinen Kassenbericht, vermeldete immerhin noch über 200 Mitglieder und erhielt mit der Vorstandschaft einstimmig Entlastung. Bei jeweils nur einer Gegenstimme war es dann auch kein Problem, die erforderliche dreiviertel Mehrheit für die Auflösung zu erreichen. Freuen darf sich der Landkreis Günzburg. Laut Satzung kann er mit einem mittleren vierstelligen Betrag aus dem verbliebenen Vereinsvermögen rechnen. Dieser muss gemeinnützig verwendet werden. Als Liquidatoren wurde der bisherige Vorstand mit Thomas Burghart, Wolfgang Reichelsdorfer und Paulus Geißler bestimmt. Die vorgeschriebene Aufbewahrung der Vereinsunterlagen wurde an ein Steuerbüro im Landkreis gegeben.

Da die endgültige Auflösung auf den 31. Dezember 2024 fixiert wurde, soll der technische Dienst bis zum 30. September abgeschlossen sein. Bei Interesse und Wunsch kann die bisherige Domain bnv-gz.de auf einem Server eines bisherigen Vorstandsmitgliedes umziehen. Seine Kompetenz hat er mit seiner jahrelangen Mitarbeit unter Beweis gestellt. Die weitere Abwicklung wird Wolfgang Reichelsdorfer kommunizieren. (AZ)