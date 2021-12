Landkreis Günzburg

13:00 Uhr

Weihnachtspredigten: Von einer "Firewall" gegen Angst und Depression

Im Mittelpunkt der Predigten zu Weihnachten steht die Geburt von Jesus Christus. Nicht in einem Königspalast kam Gottes Sohn auf die Welt, sondern in einem Stall. Das Jesuskind in einer Krippe liegt auch in der Pfarrkirche in Rieden.

Plus Bei den Weihnachtspredigten in den Pfarreien im Landkreis Günzburg setzen die Geistlichen ganz eigene Akzente. Manchmal auch ganz spontan - nach einem Stoßgebet.

Von Sandra Kraus

Eine Weihnachtspredigt will wohl überlegt sein. Leipheims Stadtpfarrer Johannes Rauch sagt: „Die Predigt soll einfach und treffend sein, sodass man gespannt horcht, was der Pfarrer sagt.“ Rauch möchte die Gläubigen erreichen, gerade auch, weil an Weihnachten Menschen da sind, die sonst eher selten in die Kirche kommen. Als Erstes wird Pfarrer Rauch auf jeden Fall den Gläubigen danken für ihr Kommen und für ihr Durchhalten, dass sie trotz der Pandemie-Regeln auf kirchlichem Kurs geblieben sind. Anschließend wird es um das Spannungsfeld gehen zwischen dem vielgesagten „Frohe Weihnachten!“ und der gleichzeitig vorhandenen Angst vor Ansteckung, Kontaktbeschränkungen und Lockdown.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen