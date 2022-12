Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Weihnachtszeit ist Verpackungszeit: Ansturm auf Wertstoffhöfe im Kreis

Plus Nach den Feiertagen sind die Wertstoffhöfe im Landkreis Günzburg immer gut besucht. Was dort sonst noch angeliefert wird, haben wir uns vor Ort angesehen.

Von Peter Wieser

Eigentlich schade: Erst werden die Weihnachtsgeschenke so liebevoll eingepackt, vielleicht noch mit einem schönen Schleifchen versehen, und nach den Feiertagen werden Geschenkpapier, Verpackungen und was sonst noch davon übrigbleibt, entsorgt. Es soll tatsächlich auch Menschen geben, die das Papier, in welches das Geschenkte eingewickelt war, säuberlich zusammenfalten und für das nächste Jahr aufbewahren. Aber die sind selten. Also: Ab auf den Wertstoffhof damit. Was übrigens viele nicht wissen: Die bunten Bändchen wie auch manche Glitzer- oder Folienpapiere gehören nicht zum Altpapier oder zum Kunststoff.

