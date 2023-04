Landkreis Günzburg

18:25 Uhr

Welche Bedeutung hat Ostern bei Christen heutzutage?

Plus Ein Pfarrgemeinderatsmitglied, eine Lehrerin und ein Pastoralreferent erklären, was sie mit Ostern verbinden. Warum man Ostern immer wieder im Alltag erleben kann.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Ostern – das Fest der Auferstehung – ist das höchste Fest der gläubigen Christen. Ostern bedeutet für die Christenheit die Überwindung allen Leids und auch des Todes. Deshalb gehören zu Ostern auch der Karfreitag und das Gedenken an Christi Tod am Kreuz genauso wie die Auferstehungsfeiern am Ostersonntag. Der Glaube hilft bildlich gesprochen, die Grabsteine, die immer wieder im persönlichen Lebensweg zu Stolpersteinen werden, aus dem Weg zu räumen und damit Blockaden aus der Welt zu schaffen und sich für das Schöne und Gute zu öffnen. "Was verbinden Sie persönlich mit Ostern?" – diese Frage haben wir drei Christen gestellt, die die Verkündigung ihres Glaubens entweder zu ihrem Beruf gemacht haben oder im Ehrenamt für ihre Gemeinde tätig sind.

Für Martina Deminger, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. Ulrich in Deffingen, beginnt Ostern schon während der Fastenzeit. Die Andachten, die sie in dieser Zeit in der St.-Ulrich-Kirche am Mittwochabend besucht, empfindet sie als eine Auszeit zum Nachdenken und um zur Ruhe zu kommen auf dem Weg zum Osterfest. Für sie ist Ostern der zentrale Punkt des christlichen Glaubens. Der Tod am Kreuz und die Auferstehung Jesu sind die Grundlagen für ihren Glauben, der für sie eine unergründliche Quelle der Kraft ist. Die Lichter, die bei der Auferstehungsfeier am Vorabend des Ostersonntags in der Kirche angezündet werden, sind für sie ein Symbol für das Licht, das in die Welt getragen wird und den Menschen den Frieden bringt. Für die gläubige Christin ist das Osterfest stets ein schöner Anlass zum Feiern. Die österliche Botschaft des Auferstandenen begleitet Martina Deminger jedoch tagtäglich, gibt ihr immer wieder Kraft und Zuversicht und schenkt ihr eine tiefe Dankbarkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen