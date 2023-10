Landkreis Günzburg

vor 18 Min.

Welche Kandidaten über die Listen in den Landtag einziehen (könnten)

Plus Sicher im Landtag werden Jenny Schack (CSU) und Gerd Mannes (AfD) sitzen. Doch auch für Marina Jakob (Freie Wähler) sieht es gut aus. Deisenhofer muss bangen.

Von Sophia Huber

Wenn sich in der Nacht von Montag auf Dienstag keine großen Überraschungen ergeben, könnte es gut sein, dass neben Direktkandidatin Jenny Schack (CSU) drei weitere Vertreter aus dem Kreis Günzburg künftig dem 19. Bayerischen Landtag angehören. Gerd Mannes ( AfD), Marina Jakob ( Freie Wähler) und Maximilian Deisenhofer (Grüne), der zwar im Landkreis Augsburg angetreten ist, sich aber dennoch weiter für den Kreis Günzburg einsetzen will. Oder wie Deisenhofer es im Gespräch mit unserer Redaktion am Montagnachmittag beschreibt: "Zumindest zweieinhalb aus dem Landkreis, an die man sich richten kann, wenn man sich nicht an die AfD wenden möchte." Er muss zu diesem Zeitpunkt noch bangen, zwar rangierte er an zweiter Stelle hinter der Grünen-Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer, doch mit 14,4 Prozent in Bayern liegen die Grünen immerhin 3,2 Prozentpunkte unter ihrem Ergebnis von 2018.

Wer in der Liste weiter oben steht, hat in der Regel bessere Chancen auf einen Platz in München. Denn: Wenn ein Listenkandidat gleichzeitig ein Direktkandidat in einem Stimmkreis ist, aber nicht das Direktmandat bekommt, werden seine Stimmen mit denen in den anderen schwäbischen Stimmkreisen summiert. So auch bei Marina Jakob (Freie Wähler). Für sie stand schon früh am Sonntagabend fest, dass sie das Direktmandat nicht bekommen wird. Doch mit Blick auf die Liste "sieht es gut aus", wie sie einen Tag später meint. Auf Platz sechs hätte sie Stand Montagnachmittag das Mandat. Ein "super Ergebnis" beschreibt sie das Abschneiden der Freien Wähler, "zehn Sitze mehr im Landtag und sogar sechs statt fünf Sitze in Schwaben", da könne man sich freuen. "Doch man sitzt schon auf Kohlen", so Jakob.

