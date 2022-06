Weniger Anmeldungen an Realschulen und Gymnasien im Kreis Günzburg

Kommendes Schuljahr wechseln wohl weniger Schüler auf Realschulen und Gymnasien im Kreis Günzburg. Es gibt Schulen, die trotzdem einen Zulauf verzeichnen.

Landrat Hans Reichhart sprach von einer „kleinen Delle“. Gemeint waren die insgesamt rückläufigen Anmeldezahlen an den Realschulen und Gymnasien im Landkreis. Für das neue Schuljahr 2022/2023 wurden 403 Buben und Mädchen an den Realschulen angemeldet, das sind 60 oder knapp 13 Prozent weniger als im laufenden Schuljahr.

Mit 3,5 Prozent fällt der Rückgang an den Gymnasien deutlich geringer aus. 464 Kinder wurden für das neue Schuljahr ab Herbst angemeldet, das sind nur 17 weniger als derzeit. Einzelheiten wurden im Schulausschuss des Kreistags vorgestellt.

Drei von fünf Gymnasien verzeichnen leichtes Plus bei Anmeldungen

An drei der fünf Gymnasien im Landkreis gehen im neuen Schuljahr die Schülerzahlen in den Eingangsklassen sogar leicht nach oben – beim Dossenberger-Gymnasium Günzburg von 105 auf 107, am Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach von 100 auf 107 und am Maria-Ward-Gymnasium von 64 auf 69. Am St. Thomas-Gymnasium Wettenhausen fällt der Rückgang mäßig aus, von 68 auf 65.

Die Gesamtbilanz „verhagelt“ das Ringeisen-Gymnasium Ursberg. Dort sind - nach heutigem Stand - im kommenden Schuljahr in den vier Eingangsklassen (derzeit sind es fünf) nur noch 116 Kinder, im laufenden Schuljahr sind es 144.

An den sechs Realschulen stellt sich die Lage wie folgt dar: Ein Plus bei den Anmeldezahlen verzeichnen die Realschule Burgau (von 57 auf 63) und die Realschule Ichenhausen (von 60 auf 79). Rückläufig sind die Zahlen an der Realschule Thannhausen (von 114 auf 94), an der Realschule Krumbach (von 74 auf 55) und an der Maria-Ward-Realschule Günzburg (von 109 auf 75). Weniger Schülerinnen und Schüler wurden auch an der Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg angemeldet.

In den beiden Eingangsklassen wird es 37 statt 49 Buben und Mädchen geben. Die 37 Neuanmeldungen seien aber der Beleg dafür, dass sich die über Jahre kriselnde Realschule mittlerweile „stabilisiert“ habe, erklärte der Landrat. Erfreulich sei auch, dass an der ehemaligen Knabenrealschule mittlerweile rund ein Drittel Mädchen seien. Das tue der Günzburger Schule „insgesamt gut“.