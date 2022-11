Weniger Arbeitslose im Landkreis Günzburg

Knapp 1300 Menschen sind im Landkreis arbeitslos gemeldet, das sind fast 100 weniger als vor einem Monat. Warum vergleichsweise wenig Ukrainer arbeitslos sind.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg ist im Oktober gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt 1,7 Prozent (Vormonat 1,9 Prozent, Vorjahreswert 1,8 Prozent). Derzeit sind 1287 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das sind 99 weniger als vor einem Monat und 53 weniger als vor einem Jahr.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth sagt zur aktuellen Entwicklung: "Trotz anhaltender Krisensituation mit explodierenden Energiekosten, Verunsicherung wegen der Versorgungssicherheit, Preissteigerungen, Material- und Rohstoffmangel und Lieferengpässen, die sowohl Betriebe als auch Bürger und Bürgerinnen belasten, hält sich der Arbeitsmarkt äußerst stabil. Wir freuen uns, dass wir im gesamten Agenturbezirk Donauwörth mit zwei Prozent bundesweit die niedrigste Arbeitslosenquote haben!"

Weniger Arbeitslose in der Altersgruppe 15 bis 25

Erwartungsgemäß ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober gesunken. Insbesondere junge Menschen nahmen eine Ausbildung, ein Studium oder eine Beschäftigung auf und meldeten sich aus der Arbeitslosigkeit ab. So ging in der Gruppe der 15- bis 25-Jährigen die Arbeitslosigkeit um 20 beziehungsweise 12,8 Prozent zurück. Das wirkt sich auch auf den Gesamtbestand der Arbeitslosen aus, der ebenfalls im Vergleich zum September um 7,1 Prozent sank. Im Vorjahresvergleich sind 53 Personen beziehungsweise vier Prozent weniger Arbeitslose gemeldet.

Von den 1287 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 773 bei der Arbeitsagentur und 514 im Jobcenter Günzburg registriert. Ursache für diesen Anstieg sind die ukrainischen Geflüchteten, für deren Betreuung seit dem 1. Juni die Jobcenter zuständig sind. Während bei der Arbeitsagentur im Vorjahresvergleich ein Rückgang von 8,5 Prozent zu verzeichnen ist, wuchs beim Jobcenter Günzburg die Zahl der Arbeitslosen um 3,8 Prozent an. Aktuell sind 56 Arbeitslose mit ukrainischer Staatsangehörigkeit beim Jobcenter gemeldet, was verglichen mit den anderen Landkreisen im Agenturbezirk relativ gering erscheint. Es wurden aber einige Monate keine neuen Geflüchteten in den Landkreis zugewiesen. Mit steigenden Aufnahmezahlen in den kommenden Monaten ist aber zu rechnen.

Acht Firmen im Landkreis Günzburg melden Kurzarbeit an

Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Bis zum 27. Oktober gingen für den aktuellen Monat für den Landkreis Günzburg acht neue Anzeigen für die konjunkturelle Kurzarbeit für 162 Beschäftigte ein. Im September wurden vier Anzeigen für 27 Beschäftigte eingereicht.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften, ist weiterhin hoch. So wurden im Verlauf des Jahres (von Januar bis Oktober 2022) rund 40 Stellen mehr gemeldet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bei rund 73 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur knapp 50 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. Für 1215 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 122 in Teilzeit gesucht. Bei 294 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den Personaldienstleistern sind rund 39 Prozent der offenen Stellen gemeldet.

Derzeit sind 175 schwerbehinderte Menschen im Landkreis Günzburg arbeitslos gemeldet. Leider ändert sich an diesen Zahlen im Verlauf des Jahres und auch im Rückblick auf vergangene Jahre nicht viel. Behinderte Menschen haben es deutlich schwerer, einen passenden Arbeitsplatz zu finden, als Personen ohne Handicap. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, beteiligen sich die Arbeitsagenturen an der bundesweiten Aktionswoche für Menschen mit Behinderung vom 28. November bis 4. Dezember. (AZ)