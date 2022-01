Landkreis Günzburg/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Weniger Corona-Patienten auf Intensiv: Mediziner ist "vorsichtig optimistisch"

Plus Lockerungen hält Dr. Ulrich Kugelmann, Ärztlicher Direktor der Kreisklinik Günzburg, dennoch für zu früh. Deutliche Worte findet er für die Politik.

Von Christian Kirstges

Täglich meldet das Landratsamt Günzburg die aktuelle Belegung der Intensivstationen. Daraus geht auch hervor, wie viele Corona-Patienten intensivmedizinisch in den Kreiskliniken, die primär für deren Versorgung zuständig sind, behandelt werden. Deren Zahl ist in den vergangenen Tagen deutlich zurückgegangen. So waren es am Mittwoch nur noch zwei und von insgesamt 22 Intensivbetten in Günzburg und Krumbach waren fünf frei, vier für Corona-Patienten. Das sieht nach einer Entspannung der Lage aus. Doch kann das Personal nun tatsächlich durchatmen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

